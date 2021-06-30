В Британии ответили на слова Путина об инциденте с британским эсминцем у Крыма

Лондон, 30 июня. Представитель премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона заявил, что действия эсминца HMS Defender проходили в соответствии с международным правом.

Он ответил на высказывание президента РФ Владимира Путина о том, что корабль ВМС Великобритании пытался вскрыть и скомпрометировать оборону России.

В ходе прямой линии российский лидер заявил, что данная провокация британцев имела две цели. Военная заключалась как раз в надежде раскрыть оборону страны, а политическая задача состояла в намерении показать, что Лондон не признает Крым частью России.

Путин также указал, что в данной авантюре британского корабля принимали участие представители США.