Кийосаки заявил о надвигающейся мировой финансовой катастрофе

, 30 июня. Известный бизнесмен и инвестор Роберт Кийосаки, предупредил о предстоящей мировой финансовой катастрофе. Он полагает, что в скором времени произойдет крах всех рынков.

Автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа» посоветовал подготовиться к началу экономического кризиса. По словам финансового эксперта, деньги необходимо инвестировать в золото, серебро и биткоин. Вложения помогут обычным людям пережить сложные времена.

В своем Twitter он регулярно пишет о крахе экономики, что пузырь в мировой истории становится все больше. В одной из публикаций он отметил, падение биткоина достигнет показателя в $24 тыс. долларов. Уже в июне его курс составил 28,8 тыс. долларов.

Он также осуждал меры поддержи властей Соединенных Штатов Америки на $1,9 трлн во время пандемии, заявляя, что многие хотят получить прибыль даром, однако «вертолетные деньги» и накачивание американской экономики бумагой делает средний класс беднее.

«Покупайте больше золота, серебра и биткоина», — рекомендует Кийосаки.

Ранее ФАН сообщил, что криптовалютная биржа Binance попала под запрет в Великобритании. Регулятор потребовал от биржи к концу месяца завершить рекламные кампании и отображать на сайте уведомления о запрете регулируемой деятельности.