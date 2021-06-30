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Восемь вагонов грузового поезда сошли с рельсов под Екатеринбургом

  /   Обновлено: 30 июня 2021 16:27
Происшествия
Восемь вагонов грузового поезда сошли с рельсов под Екатеринбургом
pixabay.com

Екатеринбург, 30 июня. Грузовой поезд сошел с рельсов на железнодорожных путях общего пользования перегона Ревда — Решеты. В результате ЧП опрокинулись восемь контейнерных вагонов.

Медицинская помощь никому не понадобилась. Угрозы экологической безопасности не зафиксировано, сообщили в пресс-службе СвЖД. Движение на данном участке железной дороги временно заблокировано. Пассажирские поезда следуют в объезд.

Устранять последствия схода вагонов будут с использованием восстановительных поездов со станций Кузино и Каменск-Уральский. Степень повреждения подвижного состава устанавливается. Транспортный прокурор Свердловской области выехал на место происшествия для проведения проверки исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

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чп железная дорога грузовой поезд
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