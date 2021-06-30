Восемь вагонов грузового поезда сошли с рельсов под Екатеринбургом

Екатеринбург, 30 июня. Грузовой поезд сошел с рельсов на железнодорожных путях общего пользования перегона Ревда — Решеты. В результате ЧП опрокинулись восемь контейнерных вагонов.

Медицинская помощь никому не понадобилась. Угрозы экологической безопасности не зафиксировано, сообщили в пресс-службе СвЖД. Движение на данном участке железной дороги временно заблокировано. Пассажирские поезда следуют в объезд.

Устранять последствия схода вагонов будут с использованием восстановительных поездов со станций Кузино и Каменск-Уральский. Степень повреждения подвижного состава устанавливается. Транспортный прокурор Свердловской области выехал на место происшествия для проведения проверки исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.