Прокуратура начала проверку после жалобы жителей Омска на мусорные свалки

Омск, 30 июня. Прокуратура региона назначила проверку после жалобы горожан президенту РФ Владимиру Путину на мусорные свалки и, как следствие, загрязнение воздуха.

Российский лидер в ответ отметил, что основным загрязнителем являются промпредприятия. Также в качестве загрязнителей воздуха он назвал систему ЖКХ и общественный транспорт.

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии напомнил о бесплатной для населения России газификации до домовладений. С его слов, проведение трубы до границы участка обязательно обеспечат, сообщало РИАМО.