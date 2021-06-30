Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 июня 17:29
17:28
Политика
Небензя назвал обвинения российских инструкторов в ЦАР в докладе ООН безосновательными
17:26
Происшествия
ДТП с шестью автомобилями в Ленобласти унесло жизнь ребенка
17:25
Происшествия
Навальный назвал заявление о планируемом побеге шуткой
17:25
Спорт
Президент России призвал защитить спорт от политизации
17:23
Общество
Турция заявляет, что полностью готова обеспечить безопасность российских туристов
17:22
Общество
Российские ученые смогли получить топливо из воды
17:20
Весь мир
Высший суд Турции поддержал решение президента о выходе из Стамбульской конвенции
17:20
Происшествия
Болельщица «Тур де Франс» арестована за срыв первого этапа велогонки
17:17
Политика
Чешский журналист предложил способ «выбить стул» из-под «Северного потока — 2»
17:14
Общество
Ростовская область становится зоной экологического бедствия: расследование ФАН
Все новости

Прокуратура начала проверку после жалобы жителей Омска на мусорные свалки

  /   Обновлено: 30 июня 2021 16:35
Происшествия
Прокуратура начала проверку после жалобы жителей Омска на мусорные свалки
ФБА «Экономика сегодня»  /  Степан Яцко

Омск, 30 июня. Прокуратура региона назначила проверку после жалобы горожан президенту РФ Владимиру Путину на мусорные свалки и, как следствие, загрязнение воздуха.

Российский лидер в ответ отметил, что основным загрязнителем являются промпредприятия. Также в качестве загрязнителей воздуха он назвал систему ЖКХ и общественный транспорт.

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии напомнил о бесплатной для населения России газификации до домовладений. С его слов, проведение трубы до границы участка обязательно обеспечат, сообщало РИАМО.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Прокуратура начала проверку после жалобы жителей Омска на мусорные свалки
путин омск прокуратура прямая линия проверка мусорные свалки
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru