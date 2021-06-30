Ученые обнаружили вид грызуна, который считался вымершим 160 лет

Мельбурн, 30 июня. Ученые из Австралийского национального университета обнаружили мышь Гульда, которая считалась вымершей 160 лет назад.

Оказалось, все это время вид существовал, только под другим именем. Ученые сравнили образцы ДНК восьми вымерших австралийских грызунов, а также 42 предшественников, чтобы выяснить, насколько снизилась популяция видов с момента прибытия первых европейцев в Австралию.

В результате оказалось, что Гульда почти неотличима от другой мыши, обитающей в заливе Шарк. Такая находка вселяет надежду на то, что в будущем найдутся другие виды животных, считавшихся исчезнувшими.

Специалисты из Технологического института Джорджии провели исследование и рассказали, как слоны могут использовать свой хобот. Из-за специфической особенности они способны сохранять до девяти литров воды каждый день.