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Хазин дал рецепт борьбы с ростом цен на продукты питания в России

Экономика
Хазин дал рецепт борьбы с ростом цен на продукты питания в России
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Жадность производителей и зависимость российской экономики от импорта являются главными препятствиями на пути к снижению цен на продукты питания. Об этом ФАН заявил известный экономист Михаил Хазин, оценивая меры по снижению цен на продукты питания в России, которые были озвучены в рамках прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным.

Авторитетный эксперт заявил, что в борьбе с ростом цен есть довольно много тонкостей, и дал пару рецептов, как его обуздать.

«С одной стороны, есть попытки ограничить цены, с другой стороны — некоторые группы целенаправленно раскручивают их, — выразил мнение экономист. — По этой причине сейчас у нас растет уровень напряженности в стране. Я не знаю, чем ситуация закончится. Не исключено, что в России цены так сильно и не упадут».

Хазин назвал препятствия на пути к снижению цен на продукты питания в России
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Хазин уточнил, что цены в России растут по целому ряду причин. С одной стороны, это связано с тем, что отечественные производители хотят ориентироваться на мировой рынок. Но, по словам специалиста, это нонсенс с точки зрения экономики. Те же, кто завышают цены, должны получить по заслугам.

«С другой стороны, велика доля импорта: казалось бы, курица наша, но корм и антибиотики — импортные, — подчеркнул собеседник ФАН. — На самом деле мы очень сильно зависим от мировых рынков, что бы там ни говорили чиновники. Безусловно, с этим нужно что-то делать, но нужно и бороться с жадностью производителей, которые очень часто повышают цены даже тогда, когда у них на это особых оснований нет».

Прямая линия с российским лидером прошла в 18-й раз. В этом году запущен новый формат: россияне могли воспользоваться приложением «Москва — Путину», чтобы отправить вопрос президенту. Телеканалы заложили три часа в сетке вещания на трансляцию, однако Владимир Путин отвечал на вопросы россиян на час дольше.

Напомним, что ранее президент ответил на вопрос о стоимости продуктовых товаров в стране в ходе прямой линии 30 июня. Он напомнил, что Россия является частью глобальной экономики, поэтому в формировании цен на рынке сыграли роль пандемия и сокращение рабочих мест. Однако Владимир Путин указал, что правительство страны приняло ряд решений по сдерживанию цен на продукты.

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Все новости / Экономика / Хазин дал рецепт борьбы с ростом цен на продукты питания в России
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