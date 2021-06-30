Взрыв газового оборудования унес жизнь человека в Волгодонске

Ростов-на-Дону, 30 июня. Мужчина погиб в результате взрыва неустановленного оборудования в Ростовской области. Пострадали находившиеся рядом подростки, сообщили в экстренных службах региона.

Причина инцидента на данный момент неизвестна. Спасатели и сотрудники правоохранительных органов работают на месте произошедшего.

Мощный взрыв газа прогремел в котельной во Фрязино в Подмосковье. Сдетонировала газовоздушная смесь во время разжигания котла. В результате происшествия в здании выбило множество стекол. Поврежден фасад котельной.