Малькевич прокомментировал заявление Путина о западных соцсетях

Журналист, гендиректор телеканала «Санкт-Петербург», член Общественной палаты России, руководитель рабочей группы РФ по борьбе с фейками Александр Малькевич поддержал позицию Владимира Путина касательно работы иностранных социальных сетей в России, которую российский президент высказал во время «Прямой линии».

«Во время «Прямой линии» президенту был задан вопрос о возможном закрытии в России иностранных соцсетей: Twitter, Facebook. На что Владимир Путин ответил, что у России нет цели блокировать социальные сети, при этом есть необходимость обеспечить соблюдение российского законодательства со стороны онлайн-платформ», — отметил Малькевич в своем Telegram-канале.

Журналист привел цитату президента, который подчеркнул, что Россия никого не собирается блокировать и будет работать с западными интернет-платформами. Путин отметил, что в общении с ними существуют проблемы, «которые заключаются в том, что они посылают нас куда подальше, когда не выполняют наши требования и российские законы». Глава государства считает, что так как западные платформы работают в нашей стране и прилично на этом зарабатывают, то они должны подчиняться российскому законодательству.

Как отметил Малькевич, цифровые площадки обязаны следить за противоправным и деструктивным контентом, который распространяют пользователи их соцсетей, особенно если это угрожает безопасности государства и граждан.

Кроме того, журналист отметил, что «президент обратил внимание на то, что государство должно приложить все усилия, чтобы у российских блогеров была возможность реализоваться в отечественных социальных сетях».

«Россия не препятствует работе иностранного IT-бизнеса. Однако требует, чтобы он развивался в соответствии с законодательством. Никто не собирается блокировать онлайн-ресурсы. Замедление трафика, штрафы и другие меры — способ «достучаться» до цифровых платформ, чтобы они исполняли законодательство РФ», — написал Малькевич.

Global Look Press / Kremlin Pool

Малькевич отметил необходимость государственного регулирования деятельности интернет-платформ.

«Интернет-платформы, крупные частные компании, ведомые собственными коммерческими интересами, не должны и не имеют права самостоятельно определять, что для общества хорошо, а что плохо, что норма, а что нет. В цивилизованных демократических странах мандат на это есть только у государства», — подчеркнул он.

Кроме того, журналист признался, что сегодня Facebook удалил его аккаунт. Малькевич считает, что таким образом западная соцсеть выразила свое отношение к поддержке журналистом законопроекта «о приземлении» западных IT-гигантов.

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