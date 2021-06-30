Владимир Путин рассказал, из чего состоит золотой запас России

Москва, 30 июня. Президент России Владимир Путин в нескольких словах описал, в чем заключается главная ценность государства. Об этом он сказал во время 18-й прямой линии.

Главный золотой запас страны — это люди, заявил Путин. Россия — то государства, которое привлекательно для жизни. Граждане могут сказать, что живут в стране, которую считают великой, уверен президент.

«Очень важно это внутреннее ощущение граждан», — отметил он.

Владимир Путин пообещал, что страна добьется всех целей, которые ставит перед собой.