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Владимир Путин рассказал, из чего состоит золотой запас России

  /   Обновлено: 30 июня 2021 15:56
Общество
Владимир Путин рассказал, из чего состоит золотой запас России
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев

Москва, 30 июня. Президент России Владимир Путин в нескольких словах описал, в чем заключается главная ценность государства. Об этом он сказал во время 18-й прямой линии.

Главный золотой запас страны — это люди, заявил Путин. Россия — то государства, которое привлекательно для жизни. Граждане могут сказать, что живут в стране, которую считают великой, уверен президент.

«Очень важно это внутреннее ощущение граждан», — отметил он.

Владимир Путин пообещал, что страна добьется всех целей, которые ставит перед собой.

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