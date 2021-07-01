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Главный актер в роли маленького человека: режиссер Иван Петухов о Тимофее Трибунцеве
Шоу-бизнес
Главный актер в роли маленького человека: режиссер Иван Петухов о Тимофее Трибунцеве
ТАСС  /  Вячеслав Прокофьев

Актер театра и кино, лауреат премии «Ника» и «Золотая маска» Тимофей Трибунцев сегодня празднует свой 48-й день рождения. В беседе с ФАН впечатлениями от совместной работы с артистом поделился кинорежиссер Иван Петухов.

Собеседник Федерального агентства новостей рассказал, почему решил пригласить именно Тимофея Трибунцева принять участие в съемках короткометражного фильма «Играй для каждого».

«Безусловно, я давно следил за его карьерой. На мой взгляд, он один из самых ярких актеров своего поколения. Впервые я увидел его в короткометражном фильме Жоры Крыжовникова «Проклятие». После этого я долгое время думал, в какой проект его пригласить. Увидев его один раз, как режиссеру очень сложно отказаться от идеи, чтобы он снялся в твоей картине. Потом появился проект «Играй для каждого», там для него была идеальная роль», — сообщил кинорежиссер.

Иван Петухов подчеркнул, что после окончания совместной работы его не покидало желание продолжить сотрудничество.

«Хочется работать с ним и дальше, потому что, на мой взгляд, Тимофей — главный выразитель идеи о том, каким большим может быть маленький человек. Как правило, он играет маленького человека, но в его интерпретации он становится большим, поэтому хочется работать с ним дальше, пробовать его в новых и новых ролях», — пояснил собеседник ФАН.

Главный актер роли маленького человека: режиссер Иван Петухов о Тимофее Трибунцеве
kino-teatr.ru  / Даррия

В завершение он поделился своими сердечными поздравлениями в адрес именинника.

«Я хочу пожелать ему не отступать и не сходить с избирательного творческого пути, который он демонстрирует в выборе своих ролей.  Я видел его и в театре, и в кино. Желаю, чтобы зерно его таланта росло и расцветало все дальше и дальше», — подытожил Иван Петухов.

Ранее режиссер Алексей Нужный через ФАН поздравил с днем рождения актера Евгения Кулика. По словам режиссера, при работе над сценарием фильма «Пара из будущего» артист впечатлил его пониманием драматургии.

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Все новости / Шоу-бизнес / Главный актер в роли маленького человека: режиссер Иван Петухов о Тимофее Трибунцеве
иван петухов тимофей трибунцев
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