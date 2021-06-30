Владимир Путин ответил на 68 вопросов во время прямой линии

Москва, 30 июня. Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе прямой линии ответил на 68 вопросов от россиян.

В этом году прямая линия с президентом РФ длилась 3 часа 42 минуты. В ходе общения с россиянами глава государства поднял такие важные темы, как коронавирус, принципы работы в стране западных соцсетей и возможное введение локдауна в России. Также он пообещал решить ряд проблем, с которыми к нему обратились жители регионов.

Владимир Путин в 18-й раз общался с россиянами в формате прямой линии. В прошлом году из-за пандемии коронавируса это мероприятие не проводилось – глава государства отвечал на вопросы граждан в рамках большой пресс-конференции.

В этом году, по словам пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова, для общения с президентом не нужны камеры или телевидение, достаточно было иметь приложение на телефоне. При помощи ПО «Москва-Путину» все желающие могли записать видео, аудио или прислать текст вопроса президенту.

Президент России Владимир Путин отреагировал на просьбу направить в Луганскую и Донецкую народные республики вакцину от коронавируса нового типа. Глава государства отметил, что этот вопрос требует внимательного отношения.