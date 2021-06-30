Путин рассказал, как чувствовать себя счастливым

Москва, 30 июня. Президент России Владимир Путин рассказал, что помогает ему чувствовать себя счастливым.

Глава государства отметил, что востребованность и самореализация являются главными условиями счастья.

«Я думаю, что для того, чтобы быть счастливым, нужно чувствовать свою востребованность и иметь возможность себя реализовать», — сказал президент в ходе прямой линии.

Кроме того, Владимир Путин назвал три художественных произведения, которые оказали на него наибольшее влияние. В список попали роман «Война и Мир» Льва Толстого, Концерт для фортепиано с оркестром №1 Петра Чайковского, а такеж сказка «Колобок».