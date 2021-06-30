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Путин ответил на вопрос о диете: «все хорошо в меру»

  /   Обновлено: 30 июня 2021 16:00
Общество
Путин ответил на вопрос о диете: «все хорошо в меру»
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 30 июня. Вопрос об отношении к диетам прозвучал на прямой линии с президентом России Владимиром Путиным.

Российский лидер рассказал об общем правиле, согласно которому все хорошо в меру. Это относится и к диетам, подчеркнул президент в рамках прямой линии.

Владимир Путин в 18-й раз общается с гражданами в подобном формате. В 2020 году мероприятие не состоялось из-за пандемии коронавирусной инфекции. Глава РФ отвечал на вопросы россиян в ходе большой пресс-конференции. На прямой линии Путин ответил на 68 вопросов.

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путин диета прямая линия
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