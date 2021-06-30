Путин ответил на вопрос о диете: «все хорошо в меру»

Москва, 30 июня. Вопрос об отношении к диетам прозвучал на прямой линии с президентом России Владимиром Путиным.

Российский лидер рассказал об общем правиле, согласно которому все хорошо в меру. Это относится и к диетам, подчеркнул президент в рамках прямой линии.

Владимир Путин в 18-й раз общается с гражданами в подобном формате. В 2020 году мероприятие не состоялось из-за пандемии коронавирусной инфекции. Глава РФ отвечал на вопросы россиян в ходе большой пресс-конференции. На прямой линии Путин ответил на 68 вопросов.