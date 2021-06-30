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На Украине заявили о необходимости встречи Путина и Зеленского

  /   Обновлено: 30 июня 2021 15:56
Политика
На Украине заявили о необходимости встречи Путина и Зеленского
Федеральное агентство новостей  /  Полина Цыбулько

Киев, 30 июня. Встреча президента России Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского необходима. Это стало очевидным после слов лидера РФ о саммите, заявили в Киеве.

В ходе пресс-конференции Путин сказал, что не отказывается от переговоров с Зеленским. Однако лидер России задался вопросом, есть ли о чем беседовать при такой встрече.

По мнению президента РФ, необходимо определить темы переговоров и лишь потом определяться с местом и временем встречи. После этих слов необходимость встречи стала более очевидной, сказали в офисе Зеленского.

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