На Украине заявили о необходимости встречи Путина и Зеленского

Киев, 30 июня. Встреча президента России Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского необходима. Это стало очевидным после слов лидера РФ о саммите, заявили в Киеве.

В ходе пресс-конференции Путин сказал, что не отказывается от переговоров с Зеленским. Однако лидер России задался вопросом, есть ли о чем беседовать при такой встрече.

По мнению президента РФ, необходимо определить темы переговоров и лишь потом определяться с местом и временем встречи. После этих слов необходимость встречи стала более очевидной, сказали в офисе Зеленского.