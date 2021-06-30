«Буду на печке сидеть»: Путин поделился планами на жизнь после отставки

Москва, 30 июня. Нет смысла работать после отставки, заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии.

На пенсии человек должен отдыхать, уверен глава государства. Поэтому после ухода в отставку и выхода на пенсию Владимир Владимирович не намерен заниматься какой-либо другой деятельностью.

«Зачем работать после отставки? Дома буду на печке сидеть», — улыбнулся Путин в ответ на вопрос.

Также в ходе прямой линии президент Российской Федерации назвал три произведения, которые повлияли на него больше всего: роман «Война и мир» Льва Николаевича Толстого, «Концерт для фортепиано с оркестром №1» Петра Ильича Чайковского, а также русская народная сказка «Колобок».