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«Буду на печке сидеть»: Путин поделился планами на жизнь после отставки

  /   Обновлено: 30 июня 2021 15:54
Общество
«Буду на печке сидеть»: Путин поделился планами на жизнь после отставки
пресс-служба президента РФ

Москва, 30 июня. Нет смысла работать после отставки, заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии.

На пенсии человек должен отдыхать, уверен глава государства. Поэтому после ухода в отставку и выхода на пенсию Владимир Владимирович не намерен заниматься какой-либо другой деятельностью.

«Зачем работать после отставки? Дома буду на печке сидеть», — улыбнулся Путин в ответ на вопрос.

Также в ходе прямой линии президент Российской Федерации назвал три произведения, которые повлияли на него больше всего: роман «Война и мир» Льва Николаевича Толстого, «Концерт для фортепиано с оркестром №1» Петра Ильича Чайковского, а также русская народная сказка «Колобок».

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путин россия пенсия прямая линия
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