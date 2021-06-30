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Путин перечислил любимые игры детства

Общество
Путин перечислил любимые игры детства
vk.com  /  Федеральное агентство новостей

Москва, 30 июня. Президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал гражданам, какие игры он любил, когда был ребенком.

Глава государства общается с россиянами в ходе прямого эфира. Один из вопросов граждан президенту страны касался любимых игр детства.

«Все в ленинградских дворах любили играть в прятки, пятнашки», — отмечает российский лидер.

Также на прямой линии 30 июня Владимир Путин перечислил свои любимые произведения. В их числе оказались «Война и Мир» и «Колобок».

Президент России поделился с гражданами, какие трудности он испытывает при использовании немецкого языка. Проблема в утрате словарного запаса, цитирует российского лидера ФАН.

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