Путин перечислил любимые игры детства

Москва, 30 июня. Президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал гражданам, какие игры он любил, когда был ребенком.

Глава государства общается с россиянами в ходе прямого эфира. Один из вопросов граждан президенту страны касался любимых игр детства.

«Все в ленинградских дворах любили играть в прятки, пятнашки», — отмечает российский лидер.

Также на прямой линии 30 июня Владимир Путин перечислил свои любимые произведения. В их числе оказались «Война и Мир» и «Колобок».

Президент России поделился с гражданами, какие трудности он испытывает при использовании немецкого языка. Проблема в утрате словарного запаса, цитирует российского лидера ФАН.