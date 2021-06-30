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Путин перечислил свои любимые книги

  /   Обновлено: 30 июня 2021 15:52
Общество
Путин перечислил свои любимые книги
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 30 июня. Президент России Владимир Путин назвал свои любимые художественные произведения в ходе прямой линии.

«Война и мир», «Первый концерт Чайковского», а также сказка «Колобок» оказались любимыми книгами российского президента. По словам Путина, именно это детское произведение учит читателей не поддаваться на льстивые речи.

Также глава государства признался, что любит петь песни советских времен во время отдыха, как и все русские. В то же время Путин признался, что у него редко бывает возможность для такого времяпрепровождения.

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