Десять штатов Алжира остались без питьевой воды

Алжир, 30 июня. Кризис нехватки воды охватил ряд регионов североафриканской республики. Жители штатов Алжир, Типаза, Тизи-Узу, Бумердес, Мсила, Медеа, Оран, Тлемсен, Маскара и Айн-Дефла остались без питьевой воды.

Инспектор министерства водных ресурсов Абдель Азиз Ларжум сообщил, что кризис заключается в проблеме поверхностных вод и низкой наполняемости плотин. Ситуацию осложняет уменьшение количества осадков. Зафиксированный дефицит превышает 600 тысяч кубометров в сутки.

Сильнее всего пострадал штат Алжир, где потребление зависит от 60% водных запасов водохранилищ. Власти уже приступили к оказанию помощи населению. В субботу, 26 июня, запущена программа по обеспечению муниципалитетов столицы питьевой водой. Она продолжится до тех пор, пока в регион не вернутся дожди.

Государственная нефтегазовая компания Sonatrach намерена в ближайшее время завершить строительство четырех заводов по опреснению морской воды, чтобы избежать повторения дефицита.

Водный кризис охватил страну на фоне непростой экономической ситуации. Снижение цен на нефть ведет к увеличению безработицы и нищете населения.