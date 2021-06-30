«Мошенничество чистой воды»: Путин про поддельные справки о вакцинации

Москва, 30 июня. Граждане, подделавшие справку о вакцинации против COVID-19, будут привлекаться к ответственности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на прямой линии.

По словам главы государства, для тех, кто подделывает справку о вакцинации существует соответствующая статья за мошенничество. Путин также подчеркнул, что министр внутренних дел РФ осведомлен об этой проблеме и данный вопрос в настоящее время активно прорабатывается.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что наиболее вопиющие случаи безалаберного отношения к сортировке мусора нуждаются в оперативном реагировании. То, что власти на местах не соблюдают требований о раздельном сборе мусора, это недопустимо, отметил российский лидер.