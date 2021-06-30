Путин назвал свою основную проблему в немецком языке

Москва, 30 июня. Президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал о проблеме, которую он испытывает при использовании немецкого языка.

Глава государства заявил об утрате словарного запаса. Возможности постоянно поддерживать уровень немецкого языка у него нет, отмечает российский лидер.

«Ошибки есть, это не же родной язык», — добавил Владимир Путин.

Президент России общается с гражданами страны в ходе прямой линии. Мероприятие проходит уже в 18-й раз, в прошлом году эфир перенесли из-за пандемии.

Также в ходе прямой линии Путин указал на положительные стороны программы льготной ипотеки. Строительство жилья и количество взятых кредитов увеличилось, заявил глава государства.