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Путин назвал свою основную проблему в немецком языке

Общество
Путин назвал свою основную проблему в немецком языке
vk.com  /  Федеральное агентство новостей

Москва, 30 июня. Президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал о проблеме, которую он испытывает при использовании немецкого языка.

Глава государства заявил об утрате словарного запаса. Возможности постоянно поддерживать уровень немецкого языка у него нет, отмечает российский лидер.

«Ошибки есть, это не же родной язык», — добавил Владимир Путин.

Президент России общается с гражданами страны в ходе прямой линии. Мероприятие проходит уже в 18-й раз, в прошлом году эфир перенесли из-за пандемии.

Также в ходе прямой линии Путин указал на положительные стороны программы льготной ипотеки. Строительство жилья и количество взятых кредитов увеличилось, заявил глава государства.

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