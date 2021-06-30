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«Деньги есть»: Путин пообещал решить вопрос с челябинским метро

  /   Обновлено: 30 июня 2021 15:43
Экономика
«Деньги есть»: Путин пообещал решить вопрос с челябинским метро
Global Look Press  /  Kremlin Pool

Москва, 30 июня. Метро Челябинска стало одним из самых дорогостоящих долгостроев в стране, но у федеральных властей есть ресурсы, чтобы завершить проект, заявил президент Владимир Путин.

В рамках прямой линии президенту страны был задан вопрос о челябинском метро, которое остается в недостроенном состоянии еще с советских времен. На проект выделены существенные суммы денег, и осталось только возобновить работу, подчеркнул глава государства.

«Деньги есть. Стоить это будет свыше 40 млн рублей. Это средства, которые будут выделяться на инфраструктуру, те самые 500 млрд рублей. Надо только запустить эту работу», — отметил Путин.

Также Владимир Владимирович озвучил цели России в вопросах экологии. Власти должны готовить страну к неизбежному, уверен национальный лидер.

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путин метро челябинск прямая линия
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