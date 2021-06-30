Прокуратура проверит обращение жительницы Ленобласти о проблемах с водоснабжением

Санкт-Петербург, 30 июня. Прокуратура начала проверку после обращения жительницы деревни Староселье об отсутствии центрального водоснабжения. Женщина высказала претензии во время прямой линии президента.

Сотрудники надзорного ведомства проверят соблюдение требований законодательства о предоставлении коммунальных услуг населению. По итогам надзорных мероприятий будут приняты необходимые меры.

Во время прямой линии президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости строительства новой школы в приморском селе Воздвиженка.