Суданцы готовятся к массовым митингам

Хартум, 30 июня. Суданские политические силы и профсоюзы готовятся выйти на протесты, чтобы потребовать свержения правительства. Митинги приурочены ко второй годовщине начала народных выступлений, положивших конец почти 30-летнему правлению Омара аль-Башира.

Граждане проведут демонстрации против ухудшающихся экономических условий. Последние два года ознаменованы неуклонным ростом цен и снижением доходов. Недавно переходное правительство получило поддержку со стороны международных кредитных организаций после проведения жестких экономических реформ. Во вторник, 29 июня, Международный валютный фонд согласился предоставить Судану ссуду в размере 2,5 млрд долларов. Однако из-за высоких темпов инфляции и отмены топливных субсидий многие жители сталкиваются с трудностями в удовлетворении своих потребностей. Такое положение дел вынудило граждан выйти на улицы.

Политические партии и профсоюзные организации призвали к протестам 30 июня с требованием улучшения условий жизни, справедливости и мира. Они заявили, что правительство Хамдока не смогло удовлетворить требования народа.

С приближением даты демонстрации суданская полиция также объявила всеобщую забастовку в знак протеста против своего экономического положения. Ожидается, что это еще больше усложнит ситуацию.

Администрация США посоветовала своим гражданам не ездить в Судан. Вашингтон указал, что в стране наблюдается ухудшение ситуации с безопасностью. Это, однако, не помешало ему объявить накануне о нормализации двусторонних отношений.