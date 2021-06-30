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Путин сообщил, кому подчиняется президент России

  /   Обновлено: 30 июня 2021 15:42
Общество
Путин сообщил, кому подчиняется президент России
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Москва, 30 июня. Президент России владимир Путин ответил на вопрос жителя страны о том, кому подчиняется глава государства.

Лидер страны действует в соответствии с волей его народа, заявил Путин. Кроме того, президент РФ подчиняется людям, которые оказали ему высокое доверие, добавил глава российского государства.

Прямая линия с Путиным проходит 30 июня. Жители России могут задать президенту интересующие их вопросы через приложение «Москва-Путину». Вопросы коронавируса, экономики, политики и многие другие уже были затронуты в ходе мероприятия.

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