В России в нормативное состояние приведут 50% региональных дорог к 2024 году

, 30 июня. Планами по модернизации региональных трасс России поделился президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии.

По его словам, проблема российских дорог не является чем-то новым для общества. Она постоянно находится на слуху. Власти страны уже давно занимаются их ремонтом, добавил Путин.

"На первом этапе государство занималось именно федеральными трассами. Они - каркас всей сети. Сейчас у нас 85% их приведено в нормативное состояние", — отметил президент.

В ходе прямой линии Путин также озвучил планы по дальнейшей реконструкции дорог. По его словам, к 2024-му году 50% региональных трасс должно быть приведено в нормативное состояние.

Жители России много лет предпочитали отдыхать за рубежом и не вкладывали день в отечественные курорты. Закрытие границ привело к перегрузке туристической системы в РФ, спрос начал превышать предложение, поэтому цены на отдых возросли, объяснил Путин.