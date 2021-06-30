Политолог объяснил заявление Путина о возможности встречи с Зеленским

С февраля 2014 года процесс принятия решений — за украинскую власть и вместо украинской власти — в Вашингтоне принял наиболее масштабный и открытый характер. Об этом в комментарии ФАН рассказал политический аналитик Владимир Соловейчик.

Не о чем говорить

Президент РФ Владимир Путин заявил, что если и встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским, то сначала надо понять, о чем вообще разговаривать, так как тот отдал страну «под полное внешнее управление». Все вопросы решаются в Вашингтоне, Берлине и Париже.

Global Look Press / Kremlin Pool

«Ну что встречаться с Зеленским, если он отдал свою страну под полное внешнее управление? Ключевые вопросы жизнедеятельности Украины решаются не в Киеве, а в Вашингтоне, отчасти в Берлине и в Париже. Ну и о чем разговаривать? Тем не менее я не отказываюсь от встреч подобного рода, надо только понять, о чем говорить», — сказал Путин в ходе «Прямой линии».

Украина испытала страх

Как отметил Владимир Соловейчик, несамостоятельность украинской власти, ее зависимость от зарубежных спонсоров и покровителей общеизвестны. Причем это известно давно, с самого провозглашения «самостийности» и «незалежности» в 1991 году. Зеленский тут — совсем не первый украинский президент в ряду подопечных правителей США, Канады и брюссельских евробюрократов. Другое дело, что с февраля 2014 года процесс принятия решений — за украинскую власть и вместо украинской власти — в Вашингтоне принял наиболее масштабный и открытый характер.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

«Если Виктором Ющенко и его администрацией власти США управляли через его жену Екатерину Чумаченко, гражданку США и бывшую сотрудницу госдепартамента, и ее окружение, то с Порошенко и Зеленским таких сложных схем уже не требуется. Все идет напрямую. Американские «специалисты» напрямую консультируют сотрудников СБУ и украинской военной разведки (читай — диверсантов, не так давно в очередной раз приложивших руку к убийству ополченцев в ЛНР), украинских военных», — пояснил Владимир Соловейчик.

Он заметил, что в экономических ведомствах Украины засилье «консультантов» из МВФ и Всемирного банка, многие высокопоставленные чиновники имеют зарубежное гражданство. При этом во время власти Порошенко такого сорта иностранцы занимали даже министерские посты.

«Они определяют экономическую политику на Украине, планы приватизации, продвигают введение в рыночный оборот украинских земель сельскохозяйственного назначения. Все это в нашей стране хорошо знакомо по тем временам в 1990-е годы, когда подобная публика «решала вопросы» в окружении Гайдара, Немцова и Чубайса. Те же заокеанские ведомства, те же самые схемы, тот же самый плачевный итог. Только на Украине это выглядит куда более наглядно», — добавил Владимир Соловейчик.

Отсюда, считает эксперт, и та истерика, в которой погрязли украинские чиновники и политики накануне встречи лидеров США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина 16 июня, тот страх, который украинская власть испытала накануне переговоров в Женеве.

Ранее ФАН приводил мнение, согласно которому после встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена Украину ждут еще более тяжелые времена.