Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 июня 16:00
15:58
Общество
Владимир Путин ответил на 69 вопросов во время прямой линии
15:57
Политика
Владимир Путин рассказал о славных периодах российской истории
15:56
Политика
Путин описал, какую Россию он бы хотел видеть в будущем
15:55
Политика
Путин: главное достижение еще впереди
15:55
Весь мир
Хуситы пытаются взять под контроль частные банки Йемена
15:54
Общество
Работа женщин из химчистки в Ново-Огарево восхитила Путина
15:54
Спорт
Финальная стадия плей-офф Евро-2020: когда состоятся матчи, кто играет, где смотреть
15:53
Общество
Путин перечислил любимые игры детства
15:53
Происшествия
СК начал проверку после жалобы жительницы Ленобласти на некачественную воду
15:52
Общество
Владимир Путин рассказал, из чего состоит золотой запас России
Все новости

Путин отметил плюсы действия программы льготной ипотеки

  /   Обновлено: 30 июня 2021 15:44
Экономика
Путин отметил плюсы действия программы льготной ипотеки
vk.com  /  Федеральное агентство новостей

Москва, 30 июня. Президент Российской Федерации Владимир Путин указал на положительные стороны программы льготной ипотеки в стране.

Глава государства отвечает на вопросы россиян в ходе прямой линии 30 июня. Даже несмотря на повышение стоимости жилой недвижимости, программа сыграла свою положительную роль, уверен российский лидер.

«Строительство жилья и количество взятой ипотеки возросло», — добавил Владимир Путин.

По его словам, возможностью смогли воспользоваться сотни миллионов человек. Поэтому было принято решение продлить программу до лета 2022 года, указывает президент страны.

Путин также обозначил положительные стороны западных санкций для России. Страна сумела извлечь пользу из санкционного давления, сообщил российский лидер в прямом эфире.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Путин отметил плюсы действия программы льготной ипотеки
путин ипотека прямая линия
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru