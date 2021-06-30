Путин отметил плюсы действия программы льготной ипотеки

Москва, 30 июня. Президент Российской Федерации Владимир Путин указал на положительные стороны программы льготной ипотеки в стране.

Глава государства отвечает на вопросы россиян в ходе прямой линии 30 июня. Даже несмотря на повышение стоимости жилой недвижимости, программа сыграла свою положительную роль, уверен российский лидер.

«Строительство жилья и количество взятой ипотеки возросло», — добавил Владимир Путин.

По его словам, возможностью смогли воспользоваться сотни миллионов человек. Поэтому было принято решение продлить программу до лета 2022 года, указывает президент страны.

Путин также обозначил положительные стороны западных санкций для России. Страна сумела извлечь пользу из санкционного давления, сообщил российский лидер в прямом эфире.