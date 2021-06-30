Баранец разглядел в словах Путина об эсминце Defender намек всем недругам России

Путин на прямой линии прозрачно намекнул, что очередной нарушитель границ РФ у Крыма может найти вечный покой на дне Черного моря. Об этом в интервью ФАН заявил военный эксперт Виктор Баранец. Так он прокомментировал слова главы государства о том, что Третьей мировой войны не случилось бы, даже если бы Россия потопила британский эсминец за нарушение границы.
Напомним, сегодня во время общения с гражданами РФ Владимир Путин назвал ситуацию с эсминцем УРО Defender ВМС Великобритании комплексной провокацией и пояснил, что «мир не встал бы на грань Третьей мировой войны, потому что те, кто это делают, знают, что они не могут выйти победителями» из нее.
Обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец считает, что президент России адресовал эту информацию нашим «западным партнерам», которые, безусловно, отслеживали эфир.
«При всем спокойствии нашего Верховного Главнокомандующего и его мягком ответе, что из-за конфликта в Черном море не могла начаться мировая война, мы лицезрели жесткое предупреждение врагам России», — убежден собеседник агентства.
По мнению военного эксперта, Путин дал понять: терпение нашей страны не безгранично. Российская армия способна отразить любую угрозу, и если кто-то еще посмеет сунуться, он может получить по полной программе.
«Это очень серьезный намек. Он напоминает шоколадку с начинкой из стальных гвоздей. Президент России объяснил врагам, что мы готовы защитить свой суверенитет и свой народ. Если долго ходить возле огня, можно обжечься. Провокаторы сильно рискуют: после британского эсминца и нидерландского военного судна-карлика очередной нарушитель может найти вечный покой на дне Черного моря, у побережья российского Крыма», — растолковал намек президента Баранец.
Военный эксперт выразил надежду, что в Вашингтоне и Лондоне не забыли, что Россия — ядерная держава, и посоветовал Западу не пытаться узнать, до какой степени крепки нервы российских военачальников.
«Не надо засовывать руку в пасть медведю. Когда предостерегает глава государства, благоразумно будет обдумать услышанное», — констатировал Виктор Баранец.
Как сообщал ФАН, 23 июня в 11:52 британский эсминец УРО Defender вторгся в российские территориальные воды в районе мыса Фиолент. На предупреждения и требования Погранслужбы РФ покинуть воды страны корабль НАТО не реагировал. После предупредительных выстрелов российского сторожевого корабля и предупредительного бомбометания самолета Су-24М по курсу движения британского корабля тот покинул границы территориального моря РФ.