Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 июня 17:29
17:26
Происшествия
ДТП с шестью автомобилями в Ленобласти унесло жизнь ребенка
17:25
Происшествия
Навальный назвал заявление о планируемом побеге шуткой
17:25
Спорт
Президент России призвал защитить спорт от политизации
17:23
Общество
Турция заявляет, что полностью готова обеспечить безопасность российских туристов
17:22
Общество
Российские ученые смогли получить топливо из воды
17:20
Весь мир
Высший суд Турции поддержал решение президента о выходе из Стамбульской конвенции
17:20
Происшествия
Болельщица «Тур де Франс» арестована за срыв первого этапа велогонки
17:17
Политика
Чешский журналист предложил способ «выбить стул» из-под «Северного потока — 2»
17:14
Общество
Ростовская область становится зоной экологического бедствия: расследование ФАН
17:12
Общество
«Вы лучшие»: Путин обратился к российским олимпийцам
Все новости

Баранец разглядел в словах Путина об эсминце Defender намек всем недругам России

Политика
Баранец разглядел в словах Путина об эсминце Defender намек всем недругам России
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Путин на прямой линии прозрачно намекнул, что очередной нарушитель границ РФ у Крыма может найти вечный покой на дне Черного моря. Об этом в интервью ФАН заявил военный эксперт Виктор Баранец. Так он прокомментировал слова главы государства о том, что Третьей мировой войны не случилось бы, даже если бы Россия потопила британский эсминец за нарушение границы.

Напомним, сегодня во время общения с гражданами РФ Владимир Путин назвал ситуацию с эсминцем УРО Defender ВМС Великобритании комплексной провокацией и пояснил, что «мир не встал бы на грань Третьей мировой войны, потому что те, кто это делают, знают, что они не могут выйти победителями» из нее.

Баранец сравнил тон разговора Путина с врагами с «шоколадом с начинкой из стальных гвоздей»
ПолитРоссия  / 

Обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец считает, что президент России адресовал эту информацию нашим «западным партнерам», которые, безусловно, отслеживали эфир.

«При всем спокойствии нашего Верховного Главнокомандующего и его мягком ответе, что из-за конфликта в Черном море не могла начаться мировая война, мы лицезрели жесткое предупреждение врагам России», — убежден собеседник агентства.

По мнению военного эксперта, Путин дал понять: терпение нашей страны не безгранично. Российская армия способна отразить любую угрозу, и если кто-то еще посмеет сунуться, он может получить по полной программе.

«Это очень серьезный намек. Он напоминает шоколадку с начинкой из стальных гвоздей. Президент России объяснил врагам, что мы готовы защитить свой суверенитет и свой народ. Если долго ходить возле огня, можно обжечься. Провокаторы сильно рискуют: после британского эсминца и нидерландского военного судна-карлика очередной нарушитель может найти вечный покой на дне Черного моря, у побережья российского Крыма», — растолковал намек президента Баранец.

Баранец сравнил тон разговора Путина с врагами с «шоколадом с начинкой из стальных гвоздей»
Федеральное агентство новостей  / 

Военный эксперт выразил надежду, что в Вашингтоне и Лондоне не забыли, что Россия — ядерная держава, и посоветовал Западу не пытаться узнать, до какой степени крепки нервы российских военачальников.

«Не надо засовывать руку в пасть медведю. Когда предостерегает глава государства, благоразумно будет обдумать услышанное», — констатировал Виктор Баранец.

Как сообщал ФАН, 23 июня в 11:52 британский эсминец УРО Defender вторгся в российские территориальные воды в районе мыса Фиолент. На предупреждения и требования Погранслужбы РФ покинуть воды страны корабль НАТО не реагировал. После предупредительных выстрелов российского сторожевого корабля и предупредительного бомбометания самолета Су-24М по курсу движения британского корабля тот покинул границы территориального моря РФ.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Баранец разглядел в словах Путина об эсминце Defender намек всем недругам России
нато виктор баранец владимир путин граница рф defender
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru