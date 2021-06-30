Баранец разглядел в словах Путина об эсминце Defender намек всем недругам России

Путин на прямой линии прозрачно намекнул, что очередной нарушитель границ РФ у Крыма может найти вечный покой на дне Черного моря. Об этом в интервью ФАН заявил военный эксперт Виктор Баранец. Так он прокомментировал слова главы государства о том, что Третьей мировой войны не случилось бы, даже если бы Россия потопила британский эсминец за нарушение границы.

Напомним, сегодня во время общения с гражданами РФ Владимир Путин назвал ситуацию с эсминцем УРО Defender ВМС Великобритании комплексной провокацией и пояснил, что «мир не встал бы на грань Третьей мировой войны, потому что те, кто это делают, знают, что они не могут выйти победителями» из нее.

ПолитРоссия /

Обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец считает, что президент России адресовал эту информацию нашим «западным партнерам», которые, безусловно, отслеживали эфир.

«При всем спокойствии нашего Верховного Главнокомандующего и его мягком ответе, что из-за конфликта в Черном море не могла начаться мировая война, мы лицезрели жесткое предупреждение врагам России», — убежден собеседник агентства.

По мнению военного эксперта, Путин дал понять: терпение нашей страны не безгранично. Российская армия способна отразить любую угрозу, и если кто-то еще посмеет сунуться, он может получить по полной программе.

«Это очень серьезный намек. Он напоминает шоколадку с начинкой из стальных гвоздей. Президент России объяснил врагам, что мы готовы защитить свой суверенитет и свой народ. Если долго ходить возле огня, можно обжечься. Провокаторы сильно рискуют: после британского эсминца и нидерландского военного судна-карлика очередной нарушитель может найти вечный покой на дне Черного моря, у побережья российского Крыма», — растолковал намек президента Баранец.

Федеральное агентство новостей /

Военный эксперт выразил надежду, что в Вашингтоне и Лондоне не забыли, что Россия — ядерная держава, и посоветовал Западу не пытаться узнать, до какой степени крепки нервы российских военачальников.

«Не надо засовывать руку в пасть медведю. Когда предостерегает глава государства, благоразумно будет обдумать услышанное», — констатировал Виктор Баранец.

Как сообщал ФАН, 23 июня в 11:52 британский эсминец УРО Defender вторгся в российские территориальные воды в районе мыса Фиолент. На предупреждения и требования Погранслужбы РФ покинуть воды страны корабль НАТО не реагировал. После предупредительных выстрелов российского сторожевого корабля и предупредительного бомбометания самолета Су-24М по курсу движения британского корабля тот покинул границы территориального моря РФ.