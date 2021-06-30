Польский активист отверг версию об избиении украинца под Познанью «за мову»

Версию о том, что гражданина Украины побили в Польше за то, что он якобы просто разговаривал по-украински, российский политолог Алексей Мартынов и польский общественный деятель Ежи Тыц назвали неправдоподобной. В интервью ФАН оба эксперта предположили, что пострадал «заробитчанин» вовсе не за «мову», а за то, что именно он говорил.

27 июня на пляже в пригороде Познани, согласно сообщениям СМИ, некий поляк избил одного из украинцев — «из-за того, что те говорили на украинском языке». Гражданин Украины был доставлен в больницу с тяжелыми травмами.

Федеральное агентство новостей / Василий Таран

«Бандеровщина в Польше не приветствуется»

Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов допустил, что гражданина Польши могли вывести из себя националистические высказывания гостей.

«Вряд ли приезжий с Украины «получил в табло» от поляка только потому, что говорил на родном языке. Очень интересно, что он говорил. Многие поляки хорошо понимают украинский язык. Возможно, украинец в своей речи допустил то, что взбесило местного жителя, например произнес националистический лозунг или выдвинул националистические идеи. Бандеровщина в польском обществе, мягко говоря, не приветствуется», — сказал политолог.

Украина с Польшей, по словам Мартынова, возможно, и «дружит против Москвы» на уровне правительств, но простые поляки никогда не забудут Волынскую резню 1943–1944 годов, в ходе которой бандеровцы убили около 40 тысяч мирных жителей: женщин, стариков, детей — этнических поляков. Этот позорный факт пытались «отштукатурить» со стороны Киева, и официальная Варшава сделала вид, что «это было давно и уже позабыто», но подобное не прощают.

«Недели не проходит, чтобы в Польше не отпинали какого-то идиота. Поляки достаточно импульсивны, и они люто ненавидят украинских националистов. При любой возможности там били, бьют и будут бить бандеровцев. Об этом редко пишут в СМИ, но респонденты из Польши сообщают о подобном с завидной частотой», — заметил эксперт.

«Заробитчане» заполонили рынок чернорабочих в Польше, добавил он.

«Гастарбайтеры, которые настолько глупы, что не скрывают своих националистических взглядов, ныне модных на Украине, быстро и жестко получают то, что им положено», — отметил Мартынов.

Подавляющее большинство жителей Украины, несмотря на насильственную украинизацию и притеснение русского языка на уровне правительства, говорит по-русски. Лживые «статистические данные» киевской пропаганды мало что меняют. По-украински говорят чаще всего либо жители Западной Украины, где всегда были сильны националистические настроения, либо молодые неонацисты.

Алексей Мартынов подчеркнул, что бандеровцы были и остаются преступниками, а место преступников — в тюрьме.

Агентство городских новостей Москва / Иванко Игорь

«Украинцы и поляки — вовсе не братья»

В свою очередь, руководитель польско-российского общества «Курск» Ежи Тыц тоже не поверил, что в Познани побили «невинных украинских туристов».

«Я не знаю подробностей этого события и не могу сказать, что вызвало инцидент. Но я не верю, что в Польше избили людей просто за использование украинского языка. Я не был на Украине после переворота 2014 года: ездить туда сейчас опасно. Я боюсь нацистов! То, что сегодня происходит на Украине, пугает — нацизм там одобряется на уровне правительства. В Польше политик, допустивший нацистские высказывания, поставил бы крест на своей карьере», — пояснил польский историк.

Власти польского города Тарнув в марте 2021 года разорвали отношения с украинским городом-побратимом Тернополем, напомнил Тыц. У городов были хорошие отношения почти 30 лет, но украинцы решили назвать местный стадион именем нациста и преступника Романа Шучевича, ответственного за геноцид поляков.

«Если именами преступников на Украине называют проспекты, то этим преступникам, как героям, станет подражать украинская молодежь. В Польше помнят, что украинские нацисты сделали на Волыни: они резали простых людей. Не надо сочинять, что «украинцы и поляки — братья». Живы ветераны УПА1, которые убивали людей и которых сегодня чествуют на Украине как героев. И живы родственники поляков, которые были убиты», — пожаловался общественник.

Федеральное агентство новостей / Денис Машкин

По словам Тыца, молодые украинцы-националисты, которые периодически приезжают в Польшу, иногда забывают, что они в другой стране, и ведут себя неадекватно. Поступки этих людей нередко подозрительны, и это тревожит польских граждан.

«Сегодня в Польше и других странах знают, что приветствие «Слава Украине — героям слава!» — девиз бандеровцев. Не дай бог приезжему с Украины произнести это приветствие при поляках… Народ Польши — это не МИД и не правительство: он такого не допустит!» — предупредил собеседник ФАН.

Ежи Тыц уточнил, что как раз на Украине сегодня могут побить просто за русский или польский языки. В заключение он пообещал, что в Польше не было и не будет нацистских маршей, которые разрешены в Киеве.

1 Организация запрещена на территории РФ.