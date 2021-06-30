Владимир Путин признался в любви к советским песням

, 30 июня. Президент России Владимир Путин любит петь советские песни во время отдыха. Об этом он сообщил на прямой линии с гражданами.

По словам главы государства, он русский, поэтому отдыхает так же, как и другие россияне.

«У нас как говорят: если отдыхают люди, посидят и выпьют. А если бокал поднимут, то и споют», — отметил президент.

Владимир Путин признался, что любит петь советские песни, поскольку они красивые, мелодичные и содержательные.

Президент ранее призвал подумать о кадровых перестановках в сборных России по футболу и хоккею. По его словам, в спорте бывают «и триумфы, и поражения».