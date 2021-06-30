ООН и Африканский союз объявили о завершении миссии в Судане

Хартум, 30 июня. Совместная миссия Организации Объединенных Наций и Африканского союза в Дарфуре объявила о завершении работы в Судане. Это произошло в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН от 2020 года об окончании ее мандата.

Официальный представитель миссии Абу Бакр Сиси сообщил, что в ходе подготовки к окончательному выводу ЮНАМИД закрыли 14 полевых объектов и вернули оборудование странам, предоставивших полицейские и воинские части. Шесть из семи тысяч сотрудников уже покинули Судан.

По его словам, возвращение объектов правительству оказалось непростым делом, поскольку большинство из них удаленные и труднодоступные. Он добавил, что лагеря Калма и Залингей подверглись грабежам после передачи местным властям. Сиси указал, что стороны согласовали дальнейшее их использование в сфере образования, здравоохранения и другой гражданской деятельности, и эти договоренности реализуются. В конце мая ЮНАМИД отдала свою последнюю штаб-квартиру.

Представитель миссии отметил, что завершение мандата не означает окончательный уход ООН из Судана. Различные учреждения и фонды продолжат свою деятельность в стране.