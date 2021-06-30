Омские власти прояснили ситуацию с с обращением ветерана труда к Путину

Омск, 30 июня. Житель Омской области пожаловался Владимиру Путину в ходе прямой линии. Пресс-служба главы региона прокомментировала ситуацию с пенсионером.

Гражданин посетовал, что 40 лет проработал на предприятии и получил звание «Ветеран труда». Пенсионер отметил, что по неизвестной причине его потом лишили и звания, и положенных за него льгот.

Областные власти подчеркнули, что пенсионера не лишали звания. Чиновники пояснили, что отсутствие доплат связано с индексацией пенсий. При этом учитываются критерии нуждаемости.