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Омские власти прояснили ситуацию с с обращением ветерана труда к Путину

  /   Обновлено: 30 июня 2021 15:56
Общество
Омские власти прояснили ситуацию с с обращением ветерана труда к Путину
Prt Scr youtube.com  /  Россия 24

Омск, 30 июня. Житель Омской области пожаловался Владимиру Путину в ходе прямой линии. Пресс-служба главы региона прокомментировала ситуацию с пенсионером.

Гражданин посетовал, что 40 лет проработал на предприятии и получил звание «Ветеран труда». Пенсионер отметил, что по неизвестной причине его потом лишили и звания, и положенных за него льгот.

Областные власти подчеркнули, что пенсионера не лишали звания. Чиновники пояснили, что отсутствие доплат связано с индексацией пенсий. При этом учитываются критерии нуждаемости.

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