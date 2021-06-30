Путин объяснил, почему отдых на российских курортах дороже зарубежного

Москва, 30 июня. Цены на российских курортах обусловлены спросом на него, заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии.

Жители России много лет предпочитали отдыхать за рубежом и не вносили вклад в развитие отечественных курортов. Закрытие границ привело к перегрузке туристической системы в РФ, спрос начал превышать предложение, поэтому цены на отдых возросли, объяснил Путин.

Программу развития внутреннего туризма запустили в стране, граждане могут пользоваться кешбэком при поездках по стране, обратил внимание президент. По его словам, в РФ рассматривается порядка 50 проектов в этой области.