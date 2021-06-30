Путин призвал подумать о кадровых перестановках в сборных России по футболу и хоккею

, 30 июня. Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии прокомментировал неудачные результаты сборных России по футболу и хоккею на Евро-2020 и ЧМ.

Владимир Путин заявил, что недавние поражения сборных России по футболу и хоккею на крупных международных турнирах могут стать причиной кадровых перестановок в национальных командах. Президент РФ констатировал, что в спорте бывают «и триумфы, и поражения». В то же время неудачные результаты сборных не должны остаться незамеченными, уверен глава государства.

«В таких случаях как обычно просто нужно подумать, что было сделано позитивного людьми, которые отвечали за работу в сборных, и что нужно изменить, в том числе кадровую составляющую», — заключил Путин.

Сборная России по хоккею завершила борьбу на ЧМ-2021 на стадии четвертьфинала. Футбольная национальная команда провела Евро-2020 еще более неудачно, покинув турнир после группового раунда.