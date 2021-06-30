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СК связался с жительницей Новокузнецка, которой угрожали из-за обращения к Путину

  /   Обновлено: 30 июня 2021 15:39
Общество
СК связался с жительницей Новокузнецка, которой угрожали из-за обращения к Путину
sledcom.ru  /  Следственный комитет Российской Федерации

, 30 июня. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев поручил немедленно разобраться в вопросе угрозы жительнице Новокузнецка, после ее вопроса про детский сад.

Новокузнечанка сообщила Путину о проблемах, связанных с ремонтом одного из дошкольных учреждений в родном городе. По ее словам, в здании течет крыша. После этого ей стали поступать угрозы. Вопросом заинтересовались следователи. Глава региона поручил «немедленно» разобраться в проблеме.

«Она отметила, что на нее было оказано давление должностными лицами в связи с тем, что она сообщила об этой проблеме на прямую линию», — цитируют РИА Новости заявление пресс-службы Следственного комитета по Кемеровской области — Кузбассу.

В ходе очередной прямой линии с президентом России Владимиром Путиным за помощью обратились в том числе жители Ярославской и Астраханской областей. Одна женщина пожаловалась на нехватку денег, а другая сообщила о проблемах с оформлением пособий на детей.

К Путину также обратился ветеран труда из Омска. Местные власти оперативно отреагировали на ситуацию и прояснили ситуацию.

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