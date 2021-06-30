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Быстряков раскрыл истинную причину бойкота российских артистов на Украине

Политика
Быстряков раскрыл истинную причину бойкота российских артистов на Украине
facebook.com  /  Владимир Быстряков

Киев, 30 июня. Известный украинский композитор Владимир Быстряков рассказал журналистам, кто наживается на запретах на въезд на Украину для российских артистов и зачем это нужно киевским властям.

Композитор Быстряков побеседовал с изданием «Украина.ру» и обсудил с корреспондентами, кто несет ответственность за «культурную политику» страны, кого вносят в черный список артистов и почему Филипп Киркоров пробыл в этом списке всего несколько часов.

Быстряков отметил, что в стране существует 111-я статья об измене родине, однако на деле она не более чем «филькина грамота», поскольку навесить ярлык изменника на Украине можно на кого угодно. Этим киевские власти и пользуются с 2014 года, чтобы пустить пыль в глаза гражданам и в случае чего, отвлекать их от реальных проблем, таких как рост тарифов, война в Донбассе или развал страны.

«Древнеримский принцип «Хлеба и зрелищ» успешно осуществляется в нашей жизни. Только единственное — хлеба поменьше, а зрелища нам скармливают... Например, сейчас все говорят о Киркорове, до этого достаточно долго говорили о том, чей борщ и т.д. В стране, которая находится за гранью бедности, обсуждают чей борщ... Ну, не является ли сие признаком недалекого ума?!» — пожаловался пианист.

Быстряков напомнил, что того же Киркорова внесли в список всего на пару часов, а потом экстренно оттуда удалили. Не в последнюю очередь потому, что Киркоров — давний коммерческий партнер Зеленского еще с тех пор, когда украинский лидер и не грезил политической карьерой, а пытался состояться как комедийный артист в России. А в остальном, к бойкоту того или иного российского исполнителя власти прибегают, когда нужно встряхнуть повестку и отвлечь населения.

Композитор также поделился кое-какой информацией о концертном бизнесе в Незалежной и отметил, что вопрос въезда из России и проведение концертов в стране можно решить и за деньги. За 20% выручки с концерта можно петь с украинской сцены «хоть про Путина». Подобные схемы Быстряков емко назвал «шоу-рэкетом», поданным под видом патриотизма. Резюмируя, композитор отметил, что подобная плачевная ситуация наблюдается не только на эстраде, а во всей стране. Но виноваты здесь сами украинцы, потому что проголосовали за такую власть.

Ранее украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон заявил, что в 2005 году певица Алла Пугачева разошлась Филиппом Киркоровов из-за того, что супруги не сошлись в политических воззрениях. Гордон предположил, что Пугачева подала на развод из-за того, что Киркоров поддержал возвращение Крыма в состав РФ.

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Все новости / Политика / Быстряков раскрыл истинную причину бойкота российских артистов на Украине
украина россия быстряков
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