Путин положительно оценил работу депутатов VII созыва Госдумы

Москва, 30 июня. Президент России Владимир Путин оценил работу депутатов VII созыва Государственной думы во время прямой линии с гражданами.

По словам главы государства, депутаты работали не просто удовлетворительно, а на должном уровне. Результаты деятельности парламентариев соответствовали требованиям страны.

Владимир Путин добавил, что политики работали во время распространения коронавируса. Благодаря этому страна прошла пандемию мягче, чем другие государства.

Президент также готов поддержать «Единую Россию» в ходе избирательной кампании. Парламентские выборы пройдут в сентябре текущего года.