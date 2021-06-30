Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 июня 15:59
15:58
Общество
Владимир Путин ответил на 69 вопросов во время прямой линии
15:57
Политика
Владимир Путин рассказал о славных периодах российской истории
15:56
Политика
Путин описал, какую Россию он бы хотел видеть в будущем
15:55
Политика
Путин: главное достижение еще впереди
15:55
Весь мир
Хуситы пытаются взять под контроль частные банки Йемена
15:54
Общество
Работа женщин из химчистки в Ново-Огарево восхитила Путина
15:54
Спорт
Финальная стадия плей-офф Евро-2020: когда состоятся матчи, кто играет, где смотреть
15:53
Общество
Путин перечислил любимые игры детства
15:53
Происшествия
СК начал проверку после жалобы жительницы Ленобласти на некачественную воду
15:52
Общество
Владимир Путин рассказал, из чего состоит золотой запас России
Все новости

Путин положительно оценил работу депутатов VII созыва Госдумы

Политика
Путин положительно оценил работу депутатов VII созыва Госдумы
Global Look Press  /  Kremlin Pool

Москва, 30 июня. Президент России Владимир Путин оценил работу депутатов VII созыва Государственной думы во время прямой линии с гражданами.

По словам главы государства, депутаты работали не просто удовлетворительно, а на должном уровне. Результаты деятельности парламентариев соответствовали требованиям страны.

Владимир Путин добавил, что политики работали во время распространения коронавируса. Благодаря этому страна прошла пандемию мягче, чем другие государства.

Президент также готов поддержать «Единую Россию» в ходе избирательной кампании. Парламентские выборы пройдут в сентябре текущего года.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Путин положительно оценил работу депутатов VII созыва Госдумы
путин госдума прямая линия
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru