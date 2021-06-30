Путин готов поддержать "Единую Россию" в ходе избирательной кампании

, 30 июня. Глава государства Владимир Путин планирует поддержать партию "Единая Россия" в ходе предстоящей избирательной кампании. Об этом президент заявил в рамках прямой линии.

Российский лидер в ответ на вопрос о причинах поддержки партии власти отметил, что жизнь страны состоит не только из праздников и выплат. В скором времени бюджет и льготы могут иссякнуть, а «урожай» от принятых мер не взойти. Необходимо, чтобы правительство предпринимало шаги «на ясном глазу» и с чувством ответственности.

Путин также положительно оценил успехи депутатов VII созыва Госдумы. По его словам, им удалось на должном уровне отработать требования в рамках борьбы с пандемией коронавируса.