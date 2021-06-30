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Путин заявил, что Россия прошла самый острый период пандемии мягче всех

  /   Обновлено: 30 июня 2021 15:31
Общество
Путин заявил, что Россия прошла самый острый период пандемии мягче всех
Global Look Press  /  Kremlin Pool

, 30 июня. России удалось справиться с эпидемией коронавирусной инфекции мягче других стран мира, заявил президент РФ Владимир Путин во время прямой линии.

Страна прошла самые острые моменты пандемии легче, чем другие страны. В этом, по словам главы государства, есть определенная заслуга не только медиков, но и депутатов Госдумы, добавил Путин.

Как заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, основные вопросы, поступающие в этом году на прямую линию, касаются коронавируса, причем как самого заболевания, так и прививки. В Кремле также отметили, что активность граждан очень высока. Посмотреть прямую линию с Владимиром Путиным можно в эфире Первого канала, «России-1», «России-24», НТВ, ОТР, «Мира», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России». Телеканалы отвели на мероприятие в сетке вещания примерно три часа.

Дисплей Брайля необходимо внести в перечень средств бесплатной реабилитации, заявил президент России Владимир Путин.Так российский лидер отреагировал на просьбу жителя страны пополнить список средств бесплатной реабилитации отечественными разработками. По словам Путина, правительство уже работает над тем, чтобы люди в бесконтактной форме могли выбирать аппараты и получать выплаты.

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