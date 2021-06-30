Нежелательная «Свободная Россия» раскачивает тему нелегитимных выборов в ГД на Западе

Глава фонда «Свободная Россия» (признан в РФ нежелательной организацией) Наталья Будаева (Арно) поделилась списком независимых кандидатов в Госдуму РФ, которых якобы преследуют власти за политическую позицию, не допуская к участию в выборах. Пост появился на ее странице в социальных сетях.

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Список также был переведен на русский язык и опубликован на сайте «ОВД-инфо». Интересно заметить, что в изначальном (английском) описании говорится, что Кремль делает все возможное, чтобы в РФ никогда не состоялись независимые выборы, фабрикуя против кандидатов уголовные дела, сажая их, заставляя бежать из страны до сентябрьских выборов. В русскоязычной версии добавлено, что, закрывая дорогу независимым кандидатам в Госдуму, власть также ущемляет права оппозиционно настроенных избирателей, так как они не могут проголосовать за людей, чьим взглядам на политику действительно симпатизируют.

Ранее на англоязычной версии сайта «Свободной России» вышла статья о деле экс-координатора «Открытой России»1 (зарегистрированную в Великобритании одноименную организацию Генпрокуратура в 2017 году признала нежелательной) Андрея Пивоварова. Примечательно, что он также оказался в представленном Арно списке, причем одним их первых.

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Его называют политзаключенным, представляют одним из самых видных деятелей оппозиции в России, а также вспоминают историю организации и указывают на несправедливость и противозаконность решения признать ее нежелательной на территории РФ.

Пивоваров хотел баллотироваться в депутаты ГД в сентябре 2021 от партии «Яблоко» и упоминал, что не считает препятствием то, что он находится в СИЗО по подозрению в сотрудничестве с нежелательной организацией, о чем и говорил в беседе со Znak.

«Выдвинуться по подписям из СИЗО невозможно, поэтому единственный мой вариант — партия. У меня есть сторонники и команда. В случае выдвижения, уверен, это будет сильная кампания на победу», — говорил он.

Проходящий по делу о наркотиках Максим Резник также попал в список «Свободной России», хотя планировал переизбираться в городской, а не федеральный парламент, но также оказался в числе поддерживаемых зарубежными политиками. Призыв немедленно его освободить и более не преследовать опубликовала депутат Европарламента Набила Массрали.

В списках упомянуты и бывшие сотрудники ФБК2 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; деятельность признана экстремистской и запрещена на территории РФ) Любовь Соболь и Олег Степанов. При этом Соболь сама сняла свою кандидатуру, заявив, что не хочет неприятностей для тех, кто ее поддерживает. Олег Степанов заявлял о желании побороться, но вскоре сообщил, что ему мешают собирать подписи, и приостановил кампанию.

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Однако первой в списке идет Юлия Галямина — бывший муниципальный депутат Тимирязевского района Москвы, которая давно взаимодействует с Пивоваровым. В марте она организовала вместе с аффилированным с «Открытой Россией» движением «Объединенные демократы» (проект признанного иностранным агентом «Открытый Петербург») сбор «Муниципальная Россия», который разогнала полиция, а в мае пригласила участников в Великий Новгород на «Земский съезд» вопреки рекомендациям правительства региона. Эксперты назвали действия Галяминой провокационными и направленными на создание в антироссийских СМИ соответствующей картинки.

В интервью «Радио Свобода»3 (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) от 22 июня Галямина поясняла, что не считает думскую кампанию самоцелью и понимает, что не сможет выдвинуться кандидатом, имея условный срок по «дадинской» статье. Но заметила, что только на федеральном уровне можно добиться изменений, необходимых для того, чтобы муниципальное управление стало базой российского политического процесса.

«ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РАДИО СВОБОДА»

«Для меня это вовсе не самоцель, к тому же я с моим условным сроком по нынешним законам уже не могу выдвигаться в Госдуму. Но для того, чтобы изменить систему власти в нашей стране, сделать местное самоуправление действительно ее базисом, необходимо бороться за принятие новых федеральных законов, а это возможно только на думском уровне. Муниципальные депутаты, к сожалению, не обладают такими полномочиями», — сказала она.

Галямина с прошлого года работает в проекте «Живая политика». Журналисты ФАН выяснили, что позиционирующий себя как внепартийный и независимый проект, призванный помочь кандидатам в органы местного самоуправления провести выборы, связан с NED4 (внесен Минюстом РФ в список нежелательных организаций) и все тем же фондом «Свободная Россия», который курирует Наталья Арно.

Предоставление англоязычной аудитории сведений о выборах в Госдуму РФ и раскачка темы преследования российской демократической оппозиции очень схоже с тем, что говорили Алексей Навальный и Владимир Милов еще в ноябре прошлого года, когда впервые поднимали тему предстоящих выборов в Госдуму РФ на площадках Евросоюза. Милов и Навальный во время дискуссии в Европарламенте заявили, что рекомендуют не признавать легитимными выборы в России, если туда не допустят независимых кандидатов.

«Должна быть очень ясная позиция: если оппозиционные кандидаты не могут участвовать в выборах, значит, результаты их нелегитимны и парламент, который избрали, нелегитимен», — говорил он.

Наталья Арно проживает постоянно в США и также поднимала тему выборов в России. В 2020 году возглавляемый ею фонд занимался дискредитацией голосования по поправкам в Конституцию РФ. Также в Сети появились документы, указывавшие на оплату стажировки участников галяминской «Школы муниципального депутата» через Арно.

В начале 2021 года она и Милов — на стриме с участием Карла Бильдта и Микулаша Дзуринды — европейских политиков, известных своей русофобией. Участники встречи говорили, что надеются на действия администрации США, которая надавит на Европу и осложнит взаимодействие властей ЕС с Москвой еще больше, причем с Миловым и Арно общались как с людьми, действительно принимающими решение или вскоре способными стать таковыми.

Участие подконтрольной Арно структуры в обсуждении думской кампании в РФ под видом защиты прав независимых депутатов и их избирателей позволяет предполагать спланированную работу по дискредитации выборов и подрыву доверия к парламентским институтам в России в интересах Запада, а в перспективе — и подготовку к вмешательству извне в процесс.

1 Генпрокуратура признала одноименную британскую организацию нежелательной на территории РФ

2 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.

3 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

4 внесен Минюстом РФ в список нежелательных организаций