Путин: никто не заинтересован в дальнейшем развитии кризиса в Нагорном Карабахе

Москва, 30 июня. Президент России Владимир Путин заявил, что Армения и Азербайджан заинтересованы в скорейшем урегулировании кризиса в Нагорном Карабахе.

Глава государства напомнил, что России удалось внести определенный вклад в урегулирование этого конфликта, однако предстоит еще многое сделать.

«Если мы будем жить все мирно и дружно, то мы создадим условия для улучшения жизни людей не только в сфере безопасности, имею в виду экономическое развитие, социальное развитие, в чем, безусловно, люди в Карабахе в высшей степени нуждаются», — сказал Путин.

Он также добавил, что в настоящее время необходимо направить все усилия на восстановление инфраструктуры в Нагорном Карабахе. Кроме того, следует уделить внимание размежеванию границ между Арменией и Азербайджаном.