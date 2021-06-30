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Верховный суд США вышлет мигрантов, чьим жизням на родине угрожает опасность

Весь мир
Верховный суд США вышлет мигрантов, чьим жизням на родине угрожает опасность
Global Look Press  /  David Peinado / dpa

Вашингтон, 30 июня. Верховный суд США отказал мигрантам, которые ищут убежище в Штатах из-за угроз их жизням на родине. Соответствующее решение было принято во вторник, 29 июня.

Согласно решению, принятому пятью голосами «за» против четырех «против», мигранты, которые были депортированы ранее, но вернулись в Соединенные Штаты нелегально, потому что, по их словам, они столкнулись с угрозами дома.

«Иностранцы, которые незаконно въехали в страну после высылки, продемонстрировали готовность нарушить условия постановления о высылке, поэтому они более склонны нарушить постановление о восстановлении их статуса», — заявил судья Сэмюэл Алито от имени группы консервативных судей, проголосовавших за принятие решения.

Тем не менее, либеральная часть судей Верховного суда не согласна с принятым решением.

«Почему Конгресс хочет отказать в слушании по делу о залоге лицам, которые обоснованно опасаются преследований или пыток и которые в результате сталкиваются с разбирательствами, которые могут длиться многие месяцы или годы?», — говорит судья Стивен Брейер.

Верховный суд США вышлет мигрантов, чьим жизням на родине угрожает опасность
Global Look Press  / Office Of Inspector General

Верховный суд поставил точку в многочисленных процессах, проходивших в судах по всей стране, пытавшихся ответить на вопрос может ли правительство задерживать иммигрантов без рассмотрения дела иммиграционным судьей.

Ранее Верховный суд принял решение отказать в предоставлении «Грин-карт» людям, нелегально попавшим на территорию США.

Принятое решение стало своеобразной победой консерваторов после отмены администрацией Байдена ряда решений, направленных на сдерживание нелегальной миграции, которые были приняты Дональдом Трампом. Тем не менее, вердикт Верховного суда коснется лишь небольшого числа нелегалов, пытающихся попасть в Соединенные Штаты, в то время, как страна переживает настоящий кризис незаконной миграции из стран Центральной Америки.

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