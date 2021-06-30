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Путин напомнил о зоне вечной мерзлоты в России

  /   Обновлено: 30 июня 2021 15:17
Общество
Путин напомнил о зоне вечной мерзлоты в России
Pr Scr youtube.com

Москва, 30 июня. Значительная часть территории России находится в зоне вечной мерзлоты, где земля промерзает на многие метры вглубь, напомнил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии.

Напоминание о климатических особенностях России Путин сделал в рамках беседы об экологических и климатических особенностях России. Россия участвует в ряде климатических документов, как в Парижском соглашении так и в Киотском протоколе. Путин заметил, что Россия должна приложить усилия для того, чтобы стабилизировать экологическую обстановку не только у себя, но и во всем мире. И для этого у нашей страны есть свои инструменты, так как огромные леса, моря и Мировой океан.

Также в ходе прямой линии Путин подчеркнул необходимость минимизировать влияние человека на природу. Проблема изменения климата активно обсуждается во всем мире, и Россия может сделать весомый вклад, чтобы не допустить катастрофы, заявил национальный лидер.

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