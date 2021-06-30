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Путин заявил о необходимости минимизировать влияние человека на природу

  /   Обновлено: 30 июня 2021 15:12
Общество
Путин заявил о необходимости минимизировать влияние человека на природу
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 30 июня. Климатические изменения могут быть связаны с глобальным потеплением и деятельностью человека, заявил президент России Владимир Путин.

Природа и изменения климата сейчас активно обсуждаются во всем мире. Согласно расхожему мнению, деятельность человека может привести к необратимым последствиям для окружающей среды. По мнению президента РФ, людям в любом случае необходимо по возможности сократить свое воздействие на природу.

«На то, на что можем влиять, мы должны повлиять», — заявил Путин в ходе прямой линии.

Жители России могу задать главе государства интересующие их вопросы через специальное приложение «Москва–Путину». Президент дал ответы 32 жителям страны за первые два часа мероприятия.

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