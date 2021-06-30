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Путин пообещал жителям Омска разобраться в проблемах с экологией

  /   Обновлено: 30 июня 2021 15:07
Политика
Путин пообещал жителям Омска разобраться в проблемах с экологией
wikipedia.org  /  Neftehim/CC BY-SA 3.0

Москва, 30 июня. Жители Омска обратились на прямую линию к президенту России Владимиру Путину с жалобами на ужасную экологическую обстановку в городе. Путин пообещал разобраться с ситуацией.

Омск входит к региональную программу «Чистый воздух», и в городе будут приняты все необходимые меры для того, чтобы стабилизировать обстановку в городе. Как заявил президент, будут приняты меры как в области контроля выбросов вредоносоных газов в промышленности, так и в области контроля автотранспорта, свалок и химических озер.

«Снижение загрязнения до 20% в Омске должно произойти до 2024 года», — заявил Путин.

Жители, тем не менее, жалуются на то, что с момента принятия программы в 2018 году крупных подвижек не произошло. Некоторые даже предложили перенести столицу Российской Федерации в Омск, однако глава государства подчеркнул, что подобное решение не приведет к желаемым моментальным изменениям.

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