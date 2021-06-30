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СК начал проверку по новому факту издевательств пьяного тренера над спортсменками

Происшествия
СК начал проверку по новому факту издевательств пьяного тренера над спортсменками
sportgymrus.ru  /  Пресс-служба Федерации спортивной гимнастики России

Балаково, 30 июня. Следственный комитет начал проверку по факту видео, появившегося в социальных сетях. На видеозаписи женщина, похожая на тренера по гимнастике Татьяну Слугину, бьет маленькую девочку по рукам и голове.

Напомним, чуть ранее Слугина стала героиней крупного скандала. Тренер, возможно, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, заставляла своих воспитанниц садиться на шпагат в поезде.  

«Как правило, одна неприятная ситуация приводит к тому, что начинают всплывать другие некрасивые истории. Не хочу оценивать действия конкретного тренера, но снова подчеркну, что любое насилие над детьми является недопустимым. Тем более, когда ты работаешь с совсем юными девочками», — рассказала корреспонденту ФАН детский тренер Алина Фетисова. 

Житель Саратовской области пытался спасти девочку из воды и утонул вместе с ней. Трагедия развернулась на реке Большой Узень.

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