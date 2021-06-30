Путин оценил идею перенести столицу России в Сибирь

Москва, 30 июня. Президент Российской Федерации Владимир Путин оценил идею о переносе столицы страны в Сибирь.

Данная инициатива не решит существующих проблем, уверен российский лидер. Он общается с россиянами 30 июня в ходе прямой линии.

«Слышу, было предложение перенести федеральное правительство в Омск. Но это не решит проблему», — указывает глава государства.

Он добавил, что в Сибирь можно перевести некоторые структуры. К примеру, это можно организовать в отношении офисов ряда крупных компаний.

В ходе мероприятия президент России также оценил влияние западных санкций на экономику страны. К ограничениям получилось адаптироваться, считает Владимир Путин.