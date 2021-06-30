Волейболист Михайлов о роли знаменосца на Олимпийских играх: Никогда об этом не думал

Олимпийский комитет России рекомендовал утвердить олимпийских чемпионов — волейболиста Максима Михайлова и саблистку Софью Великую — знаменосцами на Олимпийских играх в Токио, перенесенных в связи с пандемией с 2020 на 2021 год.

Пара знаменосцев — обязательно мужчина и женщина, это нововведение Международного олимпийского комитета, который борется за равенство полов. Президент МОК Томас Бах подчеркивал, что этой инициативой олимпийское движение посылает «экстремально сильное сообщение миру, что гендерный баланс стал реальностью на Олимпийских играх».

Заслуженный мастер спорта, олимпийский чемпион, волейболист сборной России и казанского «Зенита» Максим Михайлов в беседе с ФАН признался, что для него решение ОКР стало полной неожиданностью.

«Не ожидал этого, но я счастлив. Никогда не думал, что смогу представлять страну и всех олимпийцев на Олимпийских играх. Конечно, немного жаль, что не будет российского флага, хотелось бы, конечно, пронести российское знамя, но это все равно большая честь для меня. Не каждый этого удостоен, поэтому очень горд и рад этому событию», — поделился эмоциями спортсмен.

Примечательно, что в 2016 году на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро знаменосцем российской сборной, которая выходила на церемонию открытия еще под своим флагом, был еще один легендарный волейболист — олимпийский чемпион Сергей Тетюхин. Михайлов считает, что в этом нет какой-то закономерности, просто случайное совпадение.

«Отечественный волейбол как развивался, так и развивается, надеюсь, и дальше будет развиваться. Конечно, приятно, когда мои соотечественники-волейболисты, да и я сам, становимся знаменосцами, но вряд ли это какая-то закономерность», — отметил он.

Global Look Press / Stanislav Kogiku

По поводу выступления сборной России и повторения успеха Олимпиады-2012 в Лондоне, когда наша мужская волейбольная команда завоевала золотые медали, Максим Михайлов в своих заявлениях предпочел остаться скромным.

«Не люблю прогнозировать. То, что сильных команд будет больше, чем в Лондоне, — это факт», — заключил он.

Ранее сообщалось, что российский теннисист Даниил Медведев пробился во второй раунд Уимблдона, обыграв Яна-Леннарда Штруффа из Германии (6:4, 6:1, 4:6, 7:6). Во втором круге россиянин сразится с победителем пары Ясутака Утияма — Карлос Алькарас-Гарфий.