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Эфир: Прямая линия Владимира Путина с точки зрения региональных СМИ

Общество
Эфир: Прямая линия Владимира Путина с точки зрения региональных СМИ
Prt Scr youtube.com  /  Россия 24


В среду, 30 июня, с 17:00, в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» представители СМИ обсуждают ключевые вопросы, которые были озвучены на прямой линии президента России Владимира Путина.

Согласно опросу ВЦИОМ, около 35% россиян, информированных о прямой линии президента РФ, собирались внимательно следить за трансляцией. При этом прямое общение президента с жителями страны интересует не только федеральные средства массовой информации, но и региональные. Николай Столярчук, глава Медиагруппы «Патриот», в которую входят несколько десятков российских СМИ, проводит прямой эфир с руководителями этих изданий, чтобы обсудить реакцию на выступление президента.

Напомним, 30 июня Владимир Путин провел очередную прямую линию. Программа вышла в 12:00 по московскому времени в эфире Первого канала, каналов «Россия-1», «Россия-24», НТВ, ОТР, «Мир», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».

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