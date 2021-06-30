В ООН призвали расследовать причастность Раиси к массовым казням в Иране

Женева, 29 июня. Следователь ООН по правам человека в Иране Джавад Рехман призвал к независимому расследованию массовых казней тысяч политзаключенных в 1988 году и возможной причастности к ним новоизбранного президента страны Эбрахима Раиси. Об этом сообщает Reuters.

В понедельник Рехман заявил, что за эти годы его кабинет собрал необходимые свидетельства и доказательства и выразил готовность поделиться информацией, если Совет ООН по правам человека или другая правозащитная организация возьмутся за это дело.

Следователь ООН подчеркнул, что расследование о причастности Раиси к казням очень важно провести теперь, когда он стал президентом Исламской Республики. По словам Рехмана, связаться с администрацией президента Ирана и получить комментарии от официальных лиц страны иным путем не удалось.

Он заявил, что попытки связаться с руководством Исламской Республики были вызваны опасениями из-за сообщений об уничтожении массовых захоронений и ликвидации иных улик.

Новоизбранный президент Ирана Эбрахим Раиси ранее занимал должность главы судебной власти. Он находится под действием санкций США как один из четырех участников событий 1988 года, когда, по информации некоторых источников, в стране были казнены до 5000 политических заключенных.

Сам Раиси, ранее отвечая на вопрос о своей возможной причастности к казням, заявил:

«Если судья или прокурор оберегал безопасность народа, его следует хвалить... Я горжусь тем, что защищал права человека на всех должностях, которые занимал до сих пор… Я буду агитировать за справедливость».

"When questioned about his human rights record on Monday, Mr Raisi said: I am proud to have defended human rights in every position I have held so far.'"



This is some Trump-level gaslighting. https://t.co/LrdeGnLi7B — Mana Mostatabi (@mostlymana) June 21, 2021

Он займет должность президента 3 августа в результате победы на выборах, которые характеризовались рекордно малой явкой избирателей.

Как и прочие, Джавад Рехман осудил исключение из предвыборной гонки многих видных кандидатов, что фактически не оставило конкурентов для Раиси. Также следователь ООН сообщил, что журналистам запрещалось задавать какие-либо вопросы о его прошлой деятельности.

Представители международной организации обратил внимание на то, что вину за смерть такого числа погибших нельзя возложить на какое-то конкретное лицо, так как те события стали результатами проводимой государством политики.

Помимо этого, Рехман заявил, что не было проведено «никакого надлежащего расследования» и об убийстве демонстрантов в ноябре 2019 года, когда, по его словам, «более 300 человек были убиты без суда, и никто не был привлечен к ответственности и не выплатил какие-либо компенсации».

After Years of Cover-Up, Former MP Admits Regime Massacre People During #Iran Protests in 2019 https://t.co/2SVOOpiHZK — Ali Safavi (@amsafavi) April 9, 2021

При этом Иран никогда официально не признавал совершение массовых казней в годы правления аятоллы Рухоллы Хомейни — лидера Исламской революции, умершего в 1989 году. В 2017 году, после требования международных правозащитных организаций о проведении суда над участниками преступного процесса, нынешний духовный лидер страны Али Хаменеи лишь ответил, что «нельзя менять место палача и жертвы. Иранский народ страдал от несправедливости».

Массовые казни политических заключенных 1988 года прошли вслед за завершающей операцией Исламской Республики в ирано-иракской войне. Национальные вооруженные силы Ирана разгромили объединенную группировку войск Саддама Хуссейна и Организации моджахедов иранского народа (ОМИН), признанной в Иране террористической группировкой и выступавшей против создания Исламской Республики. Ее участники неоднократно совершали теракты и покушения на государственных деятелей страны.

Согласно исследованиям ряда международных и независимых организаций, после завершения боевых действий значительное число пленных членов ОМИН было казнено и захоронено в братских могилах, а сам факт экзекуций тщательно скрывался властями страны. Впрочем, некоторые оспаривают результаты данных расследований.